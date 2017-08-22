Квирикашвили: Мы получили очень важную первую помощь от Азербайджана в борьбе с пожаром

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Пожарные-спасатели из Турции и Азербайджана помогают грузинкой стороне в борьбе с пожаром, возникшим в Боржоми-Харагаульском лесу в регионе Самцхе-Джавахети.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили журналистам.

"Мы получили очень важную первую помощь от Азербайджана - это вертолет, а также пожарные машины, которые сейчас в дороге, а вертолет весь день работает. Мы получили очень важную помощь от Турции. Два вертолета уже в Батуми, они скоро прибудут и подключатся к пожарной операции. Также сегодня в конце дня прибудет объемный, большой пожарный самолет из Турции", - сказал Квирикашвили.

При этом грузинская сторона отказалась от помощи России в тушении пожара. "Россия выразила готовность, просто в условиях имеющейся поддержки их помощь не понадобилась. Мы справимся со всем с имеющимися силами. Нет никакого основания для ажиотажа", - заявил премьер Грузии.

Глава правительства отметил, что опасности перекидывания огня на жилые дома нет.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Пожарные до сих пор борются с огнем. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара принимают участие порядка 400 пожарных-спасателей, более 100 егерей, а также 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД и авиация Грузии и Азербайджана.