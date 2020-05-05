Квартиры в Тбилиси подорожали

Консалтинговая компания Galt&Taggart опубликовала обзор рынка недвижимости Тбилиси, в котором содержится информация о ценах за квадратный метр в разных районах столицы, а также сравнение с ценами на квартиры в первом квартале.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно данному обзору, в марте 2020 года, по сравнению с февралем, несмотря на ожидания, цены на квартиры выросли. По оценке экспертов рынка недвижимости Galt&Taggart, этот факт является игнорированием текущей экономической среды.

"В марте 2020 года цены на новые квартиры в долларах США выросли на 1,0%, а в лари на 3,8%. Однако по сравнению с мартом 2019 года, цены все же снизились на 5,4%.

В марте 2020 года цены на старые квартиры в долларах США выросли на 1,9%, а в лари на 6%.

Цены на квартиры на окраинах Тбилиси были более стабильны, чем в центральных районах", - отмечается в обзоре Galt & Taggart.