Историк: Культ нацистского пособника Гарегина Нжде глубоко проник в сознание армян

"Это серьезная провокация, которая подрывает усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе "

"Несмотря на многочисленные несоответствия нормам международного права, государственная политика героизации нацизма является не только для властей Армении, но и для всей армянской диаспоры мира магистральной идеологической концепцией, обеспечивающей глобальное единство армянского этноса как носителя общей национальногосударственно-религиозной идеи в современном мире".

Как передает Report, об этом говорится в статье "Аллюзии современной государственной идеологии Армении" российского историка Олега Кузнецова, опубликованной Центром анализа международных отношений.

"По сути, практика поддержания и распространения идей армянского нацизма в духе теории цехакрона Нжде является главным цементирующим фактором общности мировоззрения представителей армянских общин в самых разных странах мира. Доказательством этому является скандальная история с демонтажем в конце ноября 2019 года памятного знака Гарегину Нжде на территории армяно-григорианского храма во имя Успения Пресвятой Богородицы в городе Армавир Краснодарского края России, установка которого еще в 2012 году все последующее время вызывала протесты местного гражданского сообщества", - отмечает историк.

По его словам, культ нацистского пособника Гарегина Нжде, который основал теорию расового и национального превосходства армян - цехакронизм, глубоко проник в национальное сознание армян и пропагандируется в Армении на различных уровнях.

"Последним свидетельством этого является установление памятника Нжде в Ходжавенде – на территории Азербайджана, где проживают армяне и которая в настоящее время контролируется российским миротворческим контингентом. Это серьезная провокация, которая подрывает усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе и процессу примирению армян и азербайджанцев после окончания Второй Карабахской войны. Это событие показывает, что армянские националисты продолжают политику расовой ненависти и еще далеки от понимания процессов, происходящих в регионе", - заключил автор.