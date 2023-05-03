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Кушнир: Армения живет в реалиях притеснений, репрессий и публичных судилищ

Кушнир: Армения живет в реалиях притеснений, репрессий и публичных судилищ Армянские информагентства активно распространяют нарратив о том, что республика является "единственной демократией Кавказа". Тезис рассчитан в основном на западного читателя, и именно поэтому он чаще всего появляется на англоязычных версиях местных СМИ. О
В регионе
3 мая 2023 г. 17:45
Кушнир: Армения живет в реалиях притеснений, репрессий и публичных судилищ

Армянские информагентства активно распространяют нарратив о том, что республика является "единственной демократией Кавказа". Тезис рассчитан в основном на западного читателя, и именно поэтому он чаще всего появляется на англоязычных версиях местных СМИ. Однако в действительности Армения живет в реалиях притеснений, репрессий и публичных судилищ.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом пишет украинский политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир.

По ее словам, пока премьер Армении Никол Пашинян на все стороны заявляет про то, что "демократия является главным международным брендом Армении и ключевым фактором сохранения суверенитета страны", западные СМИ уже опубликовали ряд материалов о том, как Ереван помогает Москве обходить санкции и вообще является для нее транспортным и военным хабом.

О том, что Армения остается классической восточной автократией, свидетельствуют и заявления отдельных армянских политиков и многочисленные факты.

Сразу 18 неправительственных организаций Армении в совместном заявлении обвиняют власть в том, что она сводит на нет положительные тенденции в укреплении вновь зарождающихся демократических устоев и становлении избирательных институтов. Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян заявляет, что правительство Армении нарушает основополагающие принципы правового государства, презумпцию невиновности и свободу слова. О политических преследованиях говорит заместитель председателя Республиканской партии Армении Рубен Меликян, а Председатель Постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественных вопросов Тагуи Товмасян отмечает: "Каждый день правительство обманывает международное сообщество, что Армения является демократической страной".

Реалии "демократии" в Армении, как отмечает обозреватель, – это содержание в тюрьме депутата от оппозиции Армена Чарчана и использование хакерских программ слежения Pegasus, обнаруженной на смартфоне главы оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артура Ванецяна. Это притеснения СМИ, возбуждение "липовых" уголовных дел, недопуск в страну "нежелательных лиц" и аресты активистов.

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Версия на азербайджанском языке Kuşnir: “Ermənistan təqiblər, repressiyalar və açıq məhkəmələr reallığında yaşayır”

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