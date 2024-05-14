О нас

Куртулмуш: В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции

Куртулмуш: В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции, которая позволит стране достичь своих национальных целей.
В регионе
14 мая 2024 г. 15:58
Куртулмуш: В Турции продолжается работа над проектом новой гражданской конституции

В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции, которая позволит стране достичь своих национальных целей.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил по итогам встречи с членами Партии националистического движения (MHP) в рамках обсуждений новой конституции.

Куртулмуш подчеркнул важность переговоров по новому основному закону, поскольку они помогут Турции "избавиться от старой конституции, которая несмотря на многочисленные поправки, остается плодом военного переворота".

"Нам предстоит принять новую, гражданскую, демократическую, инклюзивную конституцию. Процесс будет максимально открытым и прозрачным, участие примут не только представленные в парламенте партии, но и другие, а также университеты, судейское сообщество, неправительственные организации", - сказал Куртулмуш.

Куртулмуш также подчеркнул, что итоговое решение будет принимать парламент Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye to adopt new constitution
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: Türkiyədə yeni konstitusiya qəbul olunacaq

Экслюзивные новости

Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi