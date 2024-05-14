Куртулмуш: В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции

В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции, которая позволит стране достичь своих национальных целей.

В Турции продолжается работа над проектом новой "гражданской" конституции, которая позволит стране достичь своих национальных целей.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил по итогам встречи с членами Партии националистического движения (MHP) в рамках обсуждений новой конституции.

Куртулмуш подчеркнул важность переговоров по новому основному закону, поскольку они помогут Турции "избавиться от старой конституции, которая несмотря на многочисленные поправки, остается плодом военного переворота".

"Нам предстоит принять новую, гражданскую, демократическую, инклюзивную конституцию. Процесс будет максимально открытым и прозрачным, участие примут не только представленные в парламенте партии, но и другие, а также университеты, судейское сообщество, неправительственные организации", - сказал Куртулмуш.

Куртулмуш также подчеркнул, что итоговое решение будет принимать парламент Турции.