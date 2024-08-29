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Куртулмуш: Некоторые страны не хотели завершать конфликт в Украине в 2022 году

Куртулмуш: Некоторые страны не хотели завершать конфликт в Украине в 2022 году Некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему.
В регионе
29 августа 2024 г. 02:38
Куртулмуш: Некоторые страны не хотели завершать конфликт в Украине в 2022 году

Некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Habertürk сказал спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш.

"Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче в 2022 году в Стамбуле этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны в Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой", - сказал Куртулмуш.

По его мнению, США также "считают важным поддерживать региональную турбулентность в интересах сохранения баланса сил".

"Поэтому в первую очередь Украине и России необходимо самим четко заявить о своих политических намерениях, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Да, это нелегко. Украина не может победить Россию, но и Россия, несмотря на долгие усилия, не может достичь желаемых целей, поэтому сейчас ни одну из сторон нельзя назвать победителем", - признал спикер парламента.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: 2022-ci ildə bəzi ölkələr Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin bitməsini istəmirdilər

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