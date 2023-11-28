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Курсант-азербайджанец получил ранения в боях в Украине

Курсант-азербайджанец получил ранения в боях в Украине Курсант Полицейской академии Украины, азербайджанец Пашаев Ибрагим Исмет оглу получил ранения в ходе боевых действий в этой стране.
В регионе
28 ноября 2023 г. 14:34
Курсант-азербайджанец получил ранения в боях в Украине

Курсант Полицейской академии Украины, азербайджанец Пашаев Ибрагим Исмет оглу получил ранения в ходе боевых действий в этой стране.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, родившийся и выросший в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины Ибрагим Пашаев является уроженцем Зангибасарского района Западного Азербайджана.

Он записался добровольцем на фронт и участвовал в боях в Донецкой области. Пашаев также является сотрудником Главного управления Национальной полиции Украины.

В настоящее время он проходит лечение в одном из госпиталей Киева.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian army’s cadet of Azerbaijani descent wounded
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanəsilli kursant Ukraynada döyüşlərdə yaralanıb

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