Курсант-азербайджанец получил ранения в боях в Украине

Курсант Полицейской академии Украины, азербайджанец Пашаев Ибрагим Исмет оглу получил ранения в ходе боевых действий в этой стране.

Курсант Полицейской академии Украины, азербайджанец Пашаев Ибрагим Исмет оглу получил ранения в ходе боевых действий в этой стране.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, родившийся и выросший в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины Ибрагим Пашаев является уроженцем Зангибасарского района Западного Азербайджана.

Он записался добровольцем на фронт и участвовал в боях в Донецкой области. Пашаев также является сотрудником Главного управления Национальной полиции Украины.

В настоящее время он проходит лечение в одном из госпиталей Киева.