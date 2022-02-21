Курс рубля упал на фоне обращения Путина по Украине

Рубль ослабил позиции на фоне выступления президент России Владимира Путин в телеобращении к россиянам по вопросу признания о признании суверенитета непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик".
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс доллара вырос на 3,51% (₽2,71), до ₽80,01 по состоянию на 23:08 по бакинскому времени.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял решение о признании суверенитета непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" Россией.