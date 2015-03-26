Премьер-министр Грузии: Курс лари стабилизируется к лету

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Обесценивание национальной валюты Грузии, вызвано "внешним экономическим шоком", но курс лари стабилизируется к лет. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Наша экономика не такая сильная, чтобы справится с вешним экономическим шоком, и я хочу подчеркнуть, что это не является результатом неправильной политики правительства, мы сделали все, чтобы сохранить тот показатель, который есть сейчас", - заявил Гарибашвили.

По его словам, правительство Грузии сделало все, чтобы сложившаяся ситуация как можно менее болезненно отразилась на населении страны.

Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что курс лари стабилизируется к лету: "Мы планируем привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить количество туристов, и это поможет стабилизировать курс лари к лету. Критический период мы уже прошли, и в течение нескольких месяцев курс стабилизируется".

Национальная валюта Грузии начала активно обесцениваться с 20 ноября прошлого года, и, по итогам последних торгов, курс был установлен в размере 2,2255 GEL/$1. До этого времени курс лари держался на уровне 1,74 - 1,76 GEL/$1.