Глава МЧС РФ прибыл в Баку на заседание Международной организации гражданской обороны

Глава МЧС РФ Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Глава МЧС РФ Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки - выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру", - сказали в МЧС.