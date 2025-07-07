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Глава МЧС РФ прибыл в Баку на заседание Международной организации гражданской обороны

Глава МЧС РФ прибыл в Баку на заседание Международной организации гражданской обороны Глава МЧС РФ Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО).
В регионе
7 июля 2025 г. 16:53
Глава МЧС РФ прибыл в Баку на заседание Международной организации гражданской обороны

Глава МЧС РФ Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки - выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру", - сказали в МЧС.

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Версия на английском языке Russian emergencies minister arrives in Baku
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