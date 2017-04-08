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    Курдские террористы взяли на себя ответственность за атаку на турецких силовиков

    В качестве ответной меры турецкая авиация нанесла удары по базам террористов

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Отряды HPG - боевого крыла террористической группировки Рабочей партии Курдистана - взяли на себя ответственность за две атаки на позиции силовиков на востоке Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, днем 6 апреля бойцы HPG обстреляли турецких солдат, высадившихся с вертолетов около деревни Хаккари Гевер в провинции Юксекова. Точное количество пострадавших солдат неизвестно.

    В тот же день женщины-партизаны из отрядов YJA-Star (входят в HPG) атаковали армейский блокпост в селе Челе провинции Хаккари.

    В качестве ответной меры турецкая авиация нанесла удары по базам HPG в горах Кандиль на территории соседнего Ирака.

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