Глава МИД Австрии: Важной темой переговоров с Лавровым стал вопрос урегулирования конфликтов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главы МИД Австрии и России обсудили урегулирование конфликтов в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Одной из важных тем прошедших переговоров стал вопрос способствованию разрядки конфликтов в регионе", - заявил С.Курц.

С 1 января Австрия приняла председательство в ОБСЕ. Одним из основных приоритетов председательства была названа тема урегулирования неразрешенных конфликтов на пространстве ОБСЕ.