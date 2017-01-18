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    Глава МИД Австрии: Важной темой переговоров с Лавровым стал вопрос урегулирования конфликтов

    Главы МИД Австрии и России провели пресс-конференцию по итогам встречи в Москве

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главы МИД Австрии и России обсудили урегулирование конфликтов в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

    "Одной из важных тем прошедших переговоров стал вопрос способствованию разрядки конфликтов в регионе", - заявил С.Курц.

    С 1 января Австрия приняла председательство в ОБСЕ. Одним из основных приоритетов председательства была названа тема урегулирования неразрешенных конфликтов на пространстве ОБСЕ. 

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