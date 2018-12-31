Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post.

"Будучи на посту министра иностранных дел, я выступал за то, чтобы <...> постепенное снятие санкций было конкретно увязано с прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы реальное прекращение огня", - заявил Курц.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.