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Кулебу пригласили в Анкару для обсуждения украинского кризиса

Кулебу пригласили в Анкару для обсуждения украинского кризиса Для обсуждения перспектив урегулирования конфликта в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашен в Анкару.
В регионе
7 апреля 2023 г. 14:14
Кулебу пригласили в Анкару для обсуждения украинского кризиса

Для обсуждения перспектив урегулирования конфликта в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашен в Анкару.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы проводим переговоры с двумя сторонами и прилагаем усилия для урегулирования в Украине. Несколько дней назад провел переговоры с министром иностранных дел Украины и пригласил его в Турцию", - сказал он, не уточнив дату возможного визита.

Чавушоглу отмел, что в Брюсселе на полях встречи глав МИД стран НАТО он провел переговоры с Кулебой.

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