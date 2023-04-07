Кулебу пригласили в Анкару для обсуждения украинского кризиса

Для обсуждения перспектив урегулирования конфликта в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашен в Анкару.

Для обсуждения перспектив урегулирования конфликта в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашен в Анкару.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы проводим переговоры с двумя сторонами и прилагаем усилия для урегулирования в Украине. Несколько дней назад провел переговоры с министром иностранных дел Украины и пригласил его в Турцию", - сказал он, не уточнив дату возможного визита.

Чавушоглу отмел, что в Брюсселе на полях встречи глав МИД стран НАТО он провел переговоры с Кулебой.