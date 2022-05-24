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Кулеба: В Украину направляется больше тяжелого оружия из США

Кулеба: В Украину направляется больше тяжелого оружия из США В Украину направляется больше тяжелого оружия из Соединенных Штатов Америки.
В регионе
24 мая 2022 г. 16:01

В Украину направляется больше тяжелого оружия из Соединенных Штатов Америки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить за их нерушимую поддержку для Украины. Больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает разрушительные атаки на Донбассе", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, также были обсуждены пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения безопасности глобального продовольствия.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате "Рамштайн-2" страны обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

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