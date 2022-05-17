Кулеба: В Евросоюзе думают над седьмым пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Кулеба сказал в Брюсселе после участия в заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Я ценю все страны-члены, которые выразили свою готовность начать работу над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет одобрен. Это вдохновляет и был четкий сигнал поддержки, выраженный для Украины", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что вчера ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.