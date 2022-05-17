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Кулеба: В Евросоюзе думают над седьмым пакетом санкций против РФ

Кулеба: В Евросоюзе думают над седьмым пакетом санкций против РФ Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против Российской Федерации.
В регионе
17 мая 2022 г. 06:09
Кулеба: В Евросоюзе думают над седьмым пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Кулеба сказал в Брюсселе после участия в заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Я ценю все страны-члены, которые выразили свою готовность начать работу над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет одобрен. Это вдохновляет и был четкий сигнал поддержки, выраженный для Украины", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что вчера ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: Aİ Rusiyaya qarşı 7-ci sanksiyalar paketi üzərində işləməyə hazırdır

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