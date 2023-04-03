Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое состоится 3-4 апреля в Брюсселе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое состоится 3-4 апреля в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что это будет первое заседание комиссии на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года. Кулеба проведет переговоры в контексте подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Он в Брюсселе обсудит вопросы, касающиеся поставок оружия, производства боеприпасов, санкций против России, создания спецтрибунала, а также гуманитарной помощи Украине.

Кроме того, Кулеба проведет отдельные встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Жозефом Боррелем. Также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главами МИД Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Испании и Японии.