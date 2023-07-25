Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16

Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции.

Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <...> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор", - сказал он.

По его словам, вопрос с поставками истребителей "уже решен", однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако "понимает логику Вашингтона по этой теме".