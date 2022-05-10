Кулеба: Украина нацелена на полное освобождение своих территорий

На фоне растущего доверия Киеву со стороны Запада украинская сторона меняет картину победы в нынешней войне. В частности, теперь она видится не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение украинских территорий.

На фоне растущего доверия Киеву со стороны Запада украинская сторона меняет картину победы в нынешней войне. В частности, теперь она видится не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение украинских территорий.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

По его словам, картина украинской победы - это развивающаяся концепция.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, то победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - отметил Кулеба.

По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот РФ.

При этом Кулеба признал, что цена за такую победу может быть слишком кровопролитной и в конечном итоге придется вести переговоры об урегулировании. К этому моменту Украина хотела бы подойти с "самыми сильными картами".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, к чему стремится украинская сторона в войне против России. Во-первых, это полный вывод российских военных и техники с территории страны, а во-вторых, обеспечить способность защищаться в будущем.

Тем не менее, по его словам, о победе можно будет говорить, когда удастся оттеснить противника на позиции до 24 февраля 2022 года.