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Кулеба: Украина может прервать дипотношения с Ираном

Кулеба: Украина может прервать дипотношения с Ираном Украина может прервать дипломатические отношения с Ираном.
В регионе
3 февраля 2023 г. 15:31
Кулеба: Украина может прервать дипотношения с Ираном

Украина может прервать дипломатические отношения с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Fokus.ua, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, соответствующее предложение от МИД уже поступило в Офис президента Украины.

"Этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", – резюмировал он.

По его словам, власти Ирана перешли черту, когда начали поставлять России дроны-камикадзе для войны против Украины и от полного разрыва отношений с Тегераном сейчас отделяет только решение президента Владимира Зеленского.

Министр заявил, что ему неизвестно, кто стоит за недавними атаками на иранские военные объекты, но уверяет, что Украина для Ирана "исторически ничего плохого не сделала".

Дипломат заявил, что дальнейшие решения за властями Ирана.

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Версия на английском языке FM: Ukraine can break off diplomatic ties with Iran any time
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı: "İranla diplomatik əlaqələri hər an kəsə bilərik"

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