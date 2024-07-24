Кулеба: Украина готова к конструктивным переговорам с РФ для достижения мира

Украина готова к конструктивным переговорам с Россией для достижения мира.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе встречи с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу.
"Внимательно изучив так называемый "шестипунктный консенсус" Китая и Бразилии, Украина выразила готовность к разумным и конструктивным переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.
В то же время Кулеба заявил, что Украина высоко оценивает конструктивную роль Китая в укреплении мира и международного порядка.
В свою очередь Ван И отметил приверженность Китая политическому решению конфликта и поддержку мирных переговоров.
Он сказал, что КНР и Украина являются стратегическими партнерами уже более 10 лет, и Китай продолжит поддерживать связь с Украиной, укреплять взаимное доверие и развивать сотрудничество.