Кулеба: Украина будет использовать хорватские порты для экспорта зерна

Украина и Хорватия достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Украина и Хорватия достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Как передает Report, об этом говорится на сайте украинского дипведомства.

Сообщается, что договоренность по данному вопросу была достигнута по итогам встречи глав МИД Украины и Хорватии Дмитрия Кулебы и Гордона Гирлича-Радмана.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", - сказано в сообщении со слов Кулебы.