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Кулеба: Участие РФ в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы

Кулеба: Участие РФ в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы Участие России во втором саммите по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы.
В регионе
21 июня 2024 г. 09:25
Кулеба: Участие РФ в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы

Участие России во втором саммите по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", - отметил он.

По словам Кулебы, Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального юга.

"Рассматривается не только Саудовская Аравия. Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению", - добавил он.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о том, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

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Версия на английском языке Kuleba: Russian participation in summit on Ukraine possible in line with grain initiative format

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