Кулеба: Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением

Убийства неповинных граждан Украины считается военным преступлением

Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталье.

"Я надеюсь что гуманитарный вопрос и сострадание будут преобладать", - сказал он, отметив, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по настоянию российской стороны, обсуждались только гуманитарные вопросы.

Кулеба также отметил, что Россия не готова установить режим прекращения огня и хочет, чтобы Украина сдалась, выполнив все требования российской стороны: "Украине удалось нарушить российские планы".