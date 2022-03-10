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Кулеба: Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением

Кулеба: Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением Убийства неповинных граждан Украины считается военным преступлением
В регионе
10 марта 2022 г. 15:11
Кулеба: Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением

Убийства неповинных граждан Украины являются военным преступлением.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталье.

"Я надеюсь что гуманитарный вопрос и сострадание будут преобладать", - сказал он, отметив, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по настоянию российской стороны, обсуждались только гуманитарные вопросы.

Кулеба также отметил, что Россия не готова установить режим прекращения огня и хочет, чтобы Украина сдалась, выполнив все требования российской стороны: "Украине удалось нарушить российские планы".

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Версия на английском языке Kuleba: Killing of innocent civilians in Ukraine - war crime

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