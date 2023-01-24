Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 и других государств, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Во время заседания, в частности, речь пойдет о конкретных практических взносах для восстановления украинской энергосистемы.
По данным информированного источника, Кулеба будет принимать участие в заседании по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена и японского главы МИД Йосимаса Хаяши.