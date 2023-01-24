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Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7

Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 и других государств, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.
В регионе
24 января 2023 г. 15:09
Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 и других государств, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Во время заседания, в частности, речь пойдет о конкретных практических взносах для восстановления украинской энергосистемы.

По данным информированного источника, Кулеба будет принимать участие в заседании по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена и японского главы МИД Йосимаса Хаяши.

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Версия на английском языке Kuleba to attend meeting of foreign ministers of G7 countries
Версия на азербайджанском языке Kuleba G7 ölkələrinin XİN rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək

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