Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 и других государств, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7 и других государств, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Во время заседания, в частности, речь пойдет о конкретных практических взносах для восстановления украинской энергосистемы.

По данным информированного источника, Кулеба будет принимать участие в заседании по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена и японского главы МИД Йосимаса Хаяши.