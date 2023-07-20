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Кулеба призвал страны ЕС расширить возможности для экспорта украинского зерна

Кулеба призвал страны ЕС расширить возможности для экспорта украинского зерна Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евроcоюза (ЕC) срочно расширить все имеющиеся возможности для экспорта украинского зерна.
В регионе
20 июля 2023 г. 16:08
Кулеба призвал страны ЕС расширить возможности для экспорта украинского зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евроcоюза (ЕC) срочно расширить все имеющиеся возможности для экспорта украинского зерна.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Со слов главы МИД отмечается, что в то время как Россия "уничтожает зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и Евросоюз должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины. В частности, максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

Кулеба заявил, что такими шагами российская сторона пытается устранить Украину с рынка как конкурента, заставляет конечных покупателей, потребителей в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской "зерновой инициативы" и "финансировать российскую военную машину".

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение морской блокады украинских портов. Это будет возможно когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути.

Кулеба также выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

"В настоящее время Украина предложила ООН и Турции продолжить работу зернового коридора в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в Совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и генеральным секретарем", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться. Кулеба озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности, призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

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Версия на английском языке Kuleba urges EU countries to expand opportunities for export of Ukrainian grain

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