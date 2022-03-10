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Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым

Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В регионе
10 марта 2022 г. 01:36
Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом в Facebook заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - написал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России пройдет 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталии.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba Lavrovla danışıqlar üçün Antalyaya gedib

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