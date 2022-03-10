Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом в Facebook заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - написал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России пройдет 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталии.