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Кулеба предлагает провести международный саммит для новых гарантий безопасности

Кулеба предлагает провести международный саммит для новых гарантий безопасности Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая) и Украины, Германии и Турции.
В регионе
21 февраля 2022 г. 18:54
Кулеба предлагает провести международный саммит для новых гарантий безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая) и Украины, Германии и Турции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, саммит необходим для формирования новых гарантий безопасности и обсуждение вопроса деэскалации ситуации, обостренной действиями России.

Об этом Кулеба сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует пресс-служба МИД.

В частности, по словам министра, Украина считает это лучшим форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности.

"Относительно возможного саммита президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Безопасность Украины - это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, самую маленькую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать", - подчеркнул он и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против Украины.

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Версия на английском языке Kuleba proposes holding international summit for new security guarantees

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