Кулеба предлагает провести международный саммит для новых гарантий безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая) и Украины, Германии и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая) и Украины, Германии и Турции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, саммит необходим для формирования новых гарантий безопасности и обсуждение вопроса деэскалации ситуации, обостренной действиями России.

Об этом Кулеба сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует пресс-служба МИД.

В частности, по словам министра, Украина считает это лучшим форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности.

"Относительно возможного саммита президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Безопасность Украины - это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, самую маленькую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать", - подчеркнул он и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против Украины.