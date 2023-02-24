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Кулеба: поставка Китаем оружия РФ является нарушением международного права

Кулеба: поставка Китаем оружия РФ является нарушением международного права 141 страна-член ООН в очередной раз заявили о своей безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
В регионе
24 февраля 2023 г. 04:10
Кулеба: поставка Китаем оружия РФ является нарушением международного права

141 страна-член ООН в очередной раз заявили о своей безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, сегодня 141 страна-член всемирной организации потребовали от России вывода ее вооруженных сил за границы международно признанной территории Украины.

"Мы довольны результатом, месседж понятен. Попытки России нарушить территориальную целостность Украины терпели неудачу одна за другой. Сегодняшнее голосование показало, что поддержка Украины не ограничивается лишь Западом", - отметил Д.Кулеба.

Министр добавил, что предоставление Китаем оружия России является нарушением международного права.

"Поставляя оружие России, КНР пособничает агрессии и явному нарушению Устава ООН", - добавил глава украинского МИД.

Отметим, что в годовщину начала российско-украинской войны Генеральная Ассамблея ООН в составе 193 членов вынесла на голосование резолюцию с требованием безоговорочного вывода российских войск с территории Украины. Резолюцию поддержала 141 страна, только 7 стран-участниц высказались против, а 32 страны - воздержались.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Çinin Rusiyanı silahla təmin etməsi beynəlxalq hüququn pozulmasıdır”

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