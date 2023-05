Кулеба попросил Запад нарастить поставки оружия Украине после атак Киева БПЛА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после атак ВС РФ на Киев и Киевскую область попросил страны Запада нарастить поставки вооружений Киеву.

Как передает Report, об этом он написал в публикации в Twitter.

"На каждую российскую атаку, направленную на ослабление украинской противовоздушной обороны, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем ПВО и боеприпасов партнерами по ЕС и НАТО. И это то, над чем мы работаем. Вместе мы победим российскую террористическую стратегию", - подчеркнул он.

There can be only one response to each Russian attack aimed to deplete Ukrainian air defense: greater production and supply of air defense systems and ammunition by EU and NATO partners. And this is what we are working on. Together, we will defeat another Russian terror strategy.