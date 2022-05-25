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Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине

Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом попросил Саудовскую Аравию помочь решить топливный кризис в Украине.
В регионе
25 мая 2022 г. 12:52
Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом попросил Саудовскую Аравию помочь решить топливный кризис в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс-Украина", стороны также обсудил способы разблокировать экспорт продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны.

"Встретился с моим саудовским коллегой принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом. Украина и Саудовская Аравия – друзья и партнеры. Сосредоточились на способах разблокировать экспорт продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны. Королевство может сыграть важную роль. Я также попросил Саудовскую Аравию помочь нам решить топливный кризис", - написал Кулеба в Twitter в среду.

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Версия на английском языке Kuleba asks Saudi Arabia to help eliminate fuel crisis in Ukraine

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