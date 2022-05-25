Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом попросил Саудовскую Аравию помочь решить топливный кризис в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом попросил Саудовскую Аравию помочь решить топливный кризис в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс-Украина", стороны также обсудил способы разблокировать экспорт продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны.

"Встретился с моим саудовским коллегой принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом. Украина и Саудовская Аравия – друзья и партнеры. Сосредоточились на способах разблокировать экспорт продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны. Королевство может сыграть важную роль. Я также попросил Саудовскую Аравию помочь нам решить топливный кризис", - написал Кулеба в Twitter в среду.