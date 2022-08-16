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Кулеба подчеркнул важную помощь Турции Украине на фронте

Кулеба подчеркнул важную помощь Турции Украине на фронте Турция сотрудничает в военно-технической сфере с Украиной и торгово-экономической - с Россией.
В регионе
16 августа 2022 г. 03:41
Кулеба подчеркнул важную помощь Турции Украине на фронте

Турция сотрудничает в военно-технической сфере с Украиной и торгово-экономической - с Россией.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства связал современную политику Турции с "древними традициями османской дипломатии".

"Если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, - то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с РФ. То есть помогая нам противостоять России на фронте - объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги на РФ", - сказал Кулеба.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba Türkiyənin Ukraynaya cəbhədə mühüm köməyini vurğulayıb

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