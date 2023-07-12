Кулеба: Первые истребители F-16 должны быть доставлены до конца марта 2024 года

Первые истребители F-16 должны быть доставлены в Украину до конца марта 2024 года.

Первые истребители F-16 должны быть доставлены в Украину до конца марта 2024 года.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.

При этом он отметил, что передача истребителей связана со сложными техническими моментами.

Кулеба сообщил, что тренинги для пилотов должны начаться в августе или начале сентября. Параллельно будет идти работа по подготовке юридических документов, необходимых для передачи самолетов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал он, отметив, что существует много нюансов, поэтому график может сдвигаться.