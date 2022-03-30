Кулеба: Очередной пакет санкций ЕС должен быть утвержден как можно скорее

Состоялся телефонный разговор между верховным представителем по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Состоялся телефонный разговор между верховным представителем по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел написал в Twitter.

По его словам, была обсуждена важность прекращения боевых действий в Украине со стороны РФ.

"Пока продолжаются боевые действия необходимо усилить санкционное давление и утвердить как можно скорее пятый пакет санкций Евросоюза против России, и санкции должны быть максимально жесткими", - отметил Кулеба.