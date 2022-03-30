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Кулеба: Очередной пакет санкций ЕС должен быть утвержден как можно скорее

Кулеба: Очередной пакет санкций ЕС должен быть утвержден как можно скорее Состоялся телефонный разговор между верховным представителем по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В регионе
30 марта 2022 г. 16:56
Кулеба: Очередной пакет санкций ЕС должен быть утвержден как можно скорее

Состоялся телефонный разговор между верховным представителем по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел написал в Twitter.

По его словам, была обсуждена важность прекращения боевых действий в Украине со стороны РФ.

"Пока продолжаются боевые действия необходимо усилить санкционное давление и утвердить как можно скорее пятый пакет санкций Евросоюза против России, и санкции должны быть максимально жесткими", - отметил Кулеба.

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Версия на английском языке Kuleba: 5th package of EU sanctions against Russia must come as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Avropa İttifaqının növbəti sanksiya paketi mümkün qədər tez hazırlanmalıdır"

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