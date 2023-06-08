Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".
"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.
Министр подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО.
Отметим, что ранее бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил о том, что некоторые страны Альянса могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности.