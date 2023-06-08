Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.

Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО.

Отметим, что ранее бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил о том, что некоторые страны Альянса могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности.