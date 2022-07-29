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Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ

Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.
В регионе
29 июля 2022 г. 08:29
Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ

Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания еще не заработавшего зернового коридора, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что российская сторона не проявляет искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı: “Türkiyə Qara dəniz ixrac sazişinin uğurunu gücləndirməyə çalışır”

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