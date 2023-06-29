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Кулеба обсудил со Столтенбергом вопрос вступления Украины в НАТО

Кулеба обсудил со Столтенбергом вопрос вступления Украины в НАТО Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В регионе
29 июня 2023 г. 14:22
Кулеба обсудил со Столтенбергом вопрос вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в Twitter.

"Во время нашего сегодняшнего разговора я поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за его усилия сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным. Украина активно работает со всеми союзниками НАТО, чтобы убедить их: время ясности касательно членства Украины в НАТО настало", - написал Кулеба.

Напомним, что саммит НАТО должен пройти уже 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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Версия на английском языке Kuleba discusses Ukraine's NATO accession with Stoltenberg

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