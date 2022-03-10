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Кулеба обсудил с гендиректором МАГАТЭ безопасность ядерных объектов в Украине

Кулеба обсудил с гендиректором МАГАТЭ безопасность ядерных объектов в Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси вопросы безопасности и охраны ядерных объектов в Украине.
В регионе
10 марта 2022 г. 16:12
Кулеба обсудил с гендиректором МАГАТЭ безопасность ядерных объектов в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси вопросы безопасности и охраны ядерных объектов в Украине.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Анталье, чтобы обсудить пути обеспечения безопасности и охраны ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России. Я настаиваю: Россия должна немедленно вывести войска с Чернобыльской и Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу в Европе", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Kuleba, IAEA chief mull security of Ukraine's nuclear facilities
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı və AEBA-nın Baş direktoru arasında görüş olub

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