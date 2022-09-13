Кулеба обсудил с Боррелем дальнейшие пути помощи ЕС Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Политики обсудили помощь Евросоюза Украине в борьбе против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Политики обсудили помощь Евросоюза Украине в борьбе против РФ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, Боррель позвонил Кулебе, чтобы выразить свое восхищение и уважение к силам обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации.

"Он исследовал дальнейшие пути помощи ЕС Украине и приближения мира. Я просил оружие, санкции, финансовую помощь", - написал в своем аккаунте в Twitter украинский дипломат.

Боррель также сообщил, что обсудил с Кулебой поощрительный прогресс контрнаступления Украины для восстановления своей территориальной целостности.

"Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно, наша стратегия работает: помогите Украине дать отпор, давите на Россию санкциями и поддержите партнеров во всем мире", - добавил он.