Кулеба о приказе Путина перевести ядерные силы РФ в "режим боевого дежурства"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина перевести ядерные силы Российской Федерации в "особый режим боевого дежурства".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина перевести ядерные силы Российской Федерации в "особый режим боевого дежурства".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов.

Глава МИД обратил внимание, что приказ Путина о переводе ядерных сил "в особый режим боевого дежурства" появился вскоре после объявления готовности делегаций Украины и РФ встретиться на украинско-белорусской границе.

"Мы видим это объявление, этот приказ как попытку увеличить ставки и создать дополнительное давление на украинскую делегацию. Но мы не будем поддаваться на это давление. Подойдем к этим переговорам с очень простой позицией: едем туда, чтобы услышать, что Россия должна сказать, и мы скажем им, что думаем об этом всем. Готовы обсуждать то, как остановить войну и деоккупировать наши территории. Если приказ президента Путина перевести в особый режим его ядерное вооружение является прямой угрозой, чтобы применить ядерное оружие против Украины, тогда у меня простое сообщение: это будет катастрофа для мира, но это нас не сломает", - подчеркнул Кулеба.