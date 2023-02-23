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Кулеба: Не будем использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по РФ

Кулеба: Не будем использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по РФ Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России.
В регионе
23 февраля 2023 г. 13:35
Кулеба: Не будем использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по РФ

Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Sky News.

По его словам, дальнобойное западное вооружение и истребители будут использоваться для освобождения украинских территорий.

"Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что США собираются поставить Украине бомбы JDAM-ER с GPS-наведением, которые поражают цели на расстоянии 72 км.

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Версия на английском языке Kuleba: Ukraine will not use fighter jets and range weapons to strike Russian territory
Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Rusiya ərazisinə zərbə endirmək üçün qırıcılardan və uzaqmənzilli silahlardan istifadə etməyəcəyik”

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