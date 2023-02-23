Кулеба: Не будем использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по РФ

Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Sky News.

По его словам, дальнобойное западное вооружение и истребители будут использоваться для освобождения украинских территорий.

"Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что США собираются поставить Украине бомбы JDAM-ER с GPS-наведением, которые поражают цели на расстоянии 72 км.