Кулеба назвал требования Украины к соглашению о разблокировке портов

Любое соглашение о разблокировке украинских портов должно гарантировать, что Россия будет придерживаться признанных коридоров. При этом Кремль должен пообещать не обстреливать ракетами порты.

Любое соглашение о разблокировке украинских портов должно гарантировать, что Россия будет придерживаться признанных коридоров. При этом Кремль должен пообещать не обстреливать ракетами порты.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также выразил признательность генсеку ООН Антониу Гутерришу и правительству Турции за содействие переговорам по поставкам зерна.

Между тем, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил журналистам о том, что российская сторона предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

"Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", — сказали в ведомстве.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что переговоры проходили за закрытыми для прессы дверями. По данным источника телеканала, на переговорах Турция намерена выступить гарантом процесса разминирования в Черном море, рассчитывая, что это позволит достичь основной цели переговоров - формирования безопасных коридоров для экспорта зерна и создания в Стамбуле соответствующего координационного центра в развитие уже реализованной Анкарой инициативы по горячей линии между военными ведомствами Турции, России и Украины.