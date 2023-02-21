Кулеба назвал два условия установления прочного мира с Россией

Для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.

Для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN .

"Что необходимо сделать для обеспечения прочного мира в регионе и на всем Евроатлантическом пространстве? У этого вопроса два ответа. Первый - Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И второй - Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией", - сказал министр.

По его словам, Россия не может оставаться таким агрессором, каким она является сейчас. И перемены необязательно должны быть организованы другими странами снаружи.

"Я думаю, что сами россияне должны задуматься о том, что нужно изменить для возвращений к нормальной жизни. В конце концов устойчивый мир будет возможен, когда Россия перестанет быть угрозой", - добавил Кулеба.