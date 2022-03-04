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Кулеба: НАТО придется разделить ответственность за гибель украинцев

Кулеба: НАТО придется разделить ответственность за гибель украинцев Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, как она разрушила Сирию, однако этого нельзя допустить.
В регионе
4 марта 2022 г. 16:31
Кулеба: НАТО придется разделить ответственность за гибель украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, как она разрушила Сирию, однако этого нельзя допустить.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Кулебы к странам НАТО, которое оказалось в распоряжении Украинской правды.

"Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе. Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдание гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов", - говорится в заявлении украинского министра.

Кулеба в очередной раз призвал НАТО принять срочные меры по закрытию украинского неба от нападений России в воздухе, а также попросил передать Украине боевые самолеты, с помощью которых Воздушные силы Вооруженных сил Украины смогут эффективно противодействовать российской военной авиации.

"Война Путина против Украины развивается таким образом, что наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину буквально всем, чтобы остановить Россию от нападения на всю Европу и превращения жизни европейских стран в ужас. Я хочу верить, что вы начнете действовать решительно, пока не поздно", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит внеочередная встреча стран НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı: "NATO ukraynalıların həyatına görə məsuliyyət daşıyacaq"

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