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Кулеба: Коллективный Юг может заставить РФ изменить свою позицию

Кулеба: Коллективный Юг может заставить РФ изменить свою позицию Коллективный Юг - Китай, Турция и Саудовская Аравия - может повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию по поводу войны против Украины.
В регионе
16 августа 2023 г. 15:01
Кулеба: Коллективный Юг может заставить РФ изменить свою позицию

Коллективный Юг - Китай, Турция и Саудовская Аравия - может повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию по поводу войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Arab News.

"Возможно, каждая страна, действующая сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на РФ может изменить ситуацию", - считает Кулеба.

Как отметил министр, цель Украины состоит в объединении стран, желающих изменить ситуацию и прекратить войну. По его мнению, совместно государства смогут реализовать предложенную Украиной "формулу мира" и восстановить территориальную целостность нашего государства.

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Версия на английском языке Kuleba names countries that can influence Kremlin 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı Rusiyaya təsir edə biləcək ölkələrin adını açıqlayıb

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