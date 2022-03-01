Кулеба: Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем

Китай готов прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Глава украинской дипломатии подробно проинформировал его о развитии вооруженной агрессии России против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения, сообщила пресс-служба МИД Украины.
Он обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.