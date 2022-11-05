О нас

Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО до конца декабря

Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО до конца декабря Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами.
В регионе
5 ноября 2022 г. 10:06
Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО до конца декабря

Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - сказал министр.

По его словам, некоторые договоренности уже находятся на стадии реализации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kuleba: Kyiv agrees on supplies of new air defense, missile defense systems by end of December

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi