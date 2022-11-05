Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО до конца декабря

Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами.

Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - сказал министр.

По его словам, некоторые договоренности уже находятся на стадии реализации.