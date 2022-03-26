Кулеба и Резников обсудили с Блинкеном и Остином поставки оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, главы Минобороны и МИД Украины Алексей Резников и Дмитрий Кулеба на встрече в Варшаве обсудили поставки Киеву оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, главы Минобороны и МИД Украины Алексей Резников и Дмитрий Кулеба на встрече в Варшаве обсудили поставки Киеву оружия.

Как передает Report, об этом Кулеба заявил в прямом эфире на Facebook в субботу.

"Что касается оружия - тоже был очень предметный разговор. С конкретными цифрами, названиями мы приехали, и будет тоже тут прогресс, будет развитие событий", - сказал он.

По словам Кулебы, что в ходе обсуждений были затронуты вопросы, касающиеся дальнейших конкретных шагов по развитию взаимодействия Украины и США.

"Во-первых говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты новые санкции приняли, но работа над новыми санкциями продолжаются", - отметил он.

Кулеба проинформировал, что поднял вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.

"Мы говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против российских олигархов, против ближайшего окружения Путина, но и против всех политических фигур РФ. И мы обсудили, каким образом нам немного взбодрить отдельные европейские страны, которые пытаются сейчас под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции", - рассказал он.

"Россия попала в санкционное окружение, в санкционный котел, и этот котел в ближайшие дни, недели, месяцы, будет только сжиматься за счет больших громких решений, которые у всех на слуху, но также за счет маленьких, но очень кропотливых и четких решений по закручиванию дальнейших гаек", - подчеркнул Кулеба.