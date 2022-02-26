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Кулеба: Франция за отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику

Кулеба: Франция за отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику.
В регионе
26 февраля 2022 г. 15:22
Кулеба: Франция за отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Франция поддерживает запрет России на SWIFT. Я призвал немедленно ввести третий пакет санкций ЕС, чтобы остановить российское вторжение. Франция также готова поставлять оружие и военную технику, чтобы помочь Украине защитить себя", - написал Кулеба в Twitter в субботу.

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