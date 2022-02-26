Кулеба: Франция за отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT, готова поставлять Украине оружие и военную технику.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Франция поддерживает запрет России на SWIFT. Я призвал немедленно ввести третий пакет санкций ЕС, чтобы остановить российское вторжение. Франция также готова поставлять оружие и военную технику, чтобы помочь Украине защитить себя", - написал Кулеба в Twitter в субботу.