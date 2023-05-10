Кулеба: Если контрнаступление будет неудачным, можем организовать еще одно

В случае неудачного контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.

В случае неудачного контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью германской газете Bild.

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится", - отметил он.

Он также попросил Германию увеличить военную помощь Украине.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это вопрос не одного месяца, и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что Украина получила от западных стран все необходимые для успешного контрнаступления вооружения.