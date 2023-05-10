О нас

Кулеба: Если контрнаступление будет неудачным, можем организовать еще одно

Кулеба: Если контрнаступление будет неудачным, можем организовать еще одно В случае неудачного контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.
В регионе
10 мая 2023 г. 13:01
Кулеба: Если контрнаступление будет неудачным, можем организовать еще одно

В случае неудачного контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью германской газете Bild.

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится", - отметил он.

Он также попросил Германию увеличить военную помощь Украине.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это вопрос не одного месяца, и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что Украина получила от западных стран все необходимые для успешного контрнаступления вооружения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi